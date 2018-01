Criciúma ganha o clássico catarinense Com um gol de Paulo César Baier, cobrando pênalti aos 21 minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o clássico de Santa Catarina, contra o Figueirense, neste domingo à tarde no Estádio Heriberto Hülse. Como era previsto os times travaram uma verdadeira batalha no mei-de-campo, já que o setor esteve congestionado. Apesar de estar jogando fora de casa, o clube da capital catarinense foi quem mais pressionou o adversário nos primeiros 15 minutos. O Figueirense foi melhor em campo nesse período, marcando com eficiência, saindo para o ataque em velocidade e, sobretudo, aproveitando as falhas de troca de passes do Criciúma, que exagerou em errar neste fundamento. O panorama da partida começou a mudar a partir dos 20 minutos, quando Dejair recebeu a bola ao lado da área e seu marcador escorregou. O atacante do Criciúma girou e tocou por cobertura, vencendo o goleiro Edson Bastos, mas acertando a bola na trave. Depois disso o time do sul catarinense dominou a partida e o Figueirense praticamente só se defendeu. No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção, com a entrada do pequeno Jabá, 1,63m de altura, e Delmer, com o Criciúma saindo do sistema 6-3-1, para o 3-5-2. O Figueirense, contudo, desde o início da etapa final, levou perigo à meta de Fabiano, com Evair acertando a trave e Léo Macaé, de virada, exigindo grande defesa do goleiro criciumense. Aos 16 minutos, Cléber Gaúcho chutou forte, de longe, forçando Edson Bastos a ceder o escanteio. Aos 20, Jabá e Alonso tabelaram na meia esquerda e o ?baixinho" recebeu a bola dentro da área; quando se preparava para arrematar foi derrubado por Geovânio e o árbitro Márcio Resende de Freitas, em cima do lance, marcou o pênalti, que Paulo César Baier cobrou com perfeição, colocando a bola no lado oposto do goleiro do Figueirense. Até o final da partida o time de Florianópolis pressionou, mas o Criciúma soube suportar com eficiência e explorar os contra ataques com Jabá e Delmer. Léo Macaé, servido por Evair, e William, pegando rebote dentro da área, também acertou a trave, desperdiçaram boas oportunidades de empatar o jogo. O Figueirense joga contra o Fortaleza no próximo domingo, em casa e o Criciúma joga sábado, no Rio, contra o Vasco. Ficha Técnica: Criciúma: Fabiano; Duílio, Cametá, Luciano, Paulo César Baier, Cléber Gaúcho e Alexandre (Léo Mineiro); Saulo (Jabá), Dejair e Alonso; Tico (Delmer). Técnico: Gilson Kleina. Figueirense: Edson Bastos; Paulo Sérgio, Eloy, Cléber e Triguinho; Carlos Alberto, Geovânio (Danilo), Willian e Wagner Mancini; Evair e Léo Macaé (Roberto). Técnico: Wagner Benazzi. Gol: Paulo César Baier aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Márcio Resende de Freitas (MG). Cartão amarelo: Duílio, Cametá, Paulo César Baier, Dejair, Carlos Alberto, Geovânio e Wagner Mancini. Renda: R$ 50.642,50. Público: 8.305 pagantes. Local: Criciúma.