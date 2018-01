Criciúma joga desfalcado em Minas Desfalcado de três titulares - o lateral-esquerdo Luciano Almeida e os volantes Paulo César e Cléber Gaúcho, todos lesionados -, o Criciúma enfrenta o Atlético-MG neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com 56 pontos, o time catarinense ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e luta por uma vaga na Libertadores. Além dos desfalques, o técnico Gilson Kleina resolveu trocar outros jogadores. Assim, ele tirou o meia Douglas do time, deixando os meias Saulo e Alexandre com a responsabilidade de armar as jogadas de ataque. Já o lateral-direito Paulo César Baier, que estava jogando no meio-de-campo, volta à sua posição de origem. "Precisamos jogar com inteligência e aproveitando o que temos de melhor que é o conjunto", disse o treinador do Criciúma.