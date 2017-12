Criciúma jogará com três na zaga A volta do zagueiro Leonardo e o retorno ao esquema tático com três zagueiros serão as armas do Criciúma para vencer a Ponte Preta neste domingo, às 16 horas em Campinas (SP), pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação do zagueiro surpreendeu, pois Leonardo não joga desde 12 de setembro, quando se machucou durante a partida contra o Vitória em Salvador. Ronaldo vinha atuando no setor, mas ficou de fora para cumprir suspensão automática e para esta rodada sequer consta da relação dos atletas que viajaram para o interior paulista. Apesar de montar a equipe com mais um zagueiro, Lori escalou dois atacantes e espera surpreender e conquistar sua primeira vitória fora de casa, o que praticamente afastaria em definitivo a ameaça de rebaixamento.