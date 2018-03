Criciúma jogará na retranca contra o Vasco Congestionar o meio-de-campo, marcar com eficiência, reduzir os espaços, atacar com velocidade e fazer mistério em torno da escalação oficial de sua equipe. É dessa forma que o técnico Vágner Benazzi pretende conquistar um resultado positivo nesta quinta-feira à noite no Rio, contra o Vasco, na estréia do Campeonato Brasileiro. "Temos três ou quatro dúvidas", disfarçou Benazzi, nesta quarta-feira à tarde ao deixar o Sul de Santa Catarina em direção ao Rio. O que não conseguiu esconder é que vai jogar com seis jogadores no meio-de-campo e apenas o atacante André na frente. Não levar gols é o primeiro objetivo, ficou evidente no coletivo apronto da equipe.