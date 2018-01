Criciúma leva dúvida para São Caetano O meia campista Juca é a única dúvida do técnico Edson Gaúcho para definir a escalação do Criciúma para o jogo deste domingo contra o São Caetano. O jogador está em tratamento médico durante toda a semana em função de pancada que levou no tórax, resultado de uma disputa de bola com o zagueiro Zé Carlos, do Fluminense no jogo de domingo passado. "O pior é que quem tem a fama de time violento é o Criciúma", lamentou o treinador do clube catarinense, que já definiu Saulo como o substituto de Juca, caso haja veto do Departamento Médico, que trata uma contusão nas costelas do meia campista. Nas demais posições a equipe será a mesma que venceu o Fluminense na rodada de abertura da competição. "Vamos respeitar, não temer o São Caetano", disse o técnico Edson Gaúcho ao concluir os preparativos de sua equipe na sexta-feira. Durante a semana ele tratou de trabalhar dois fundamentos em que considera seu time carente. A primeira preocupação é com as finalizações e a segunda os erros de passes na meia cancha. "Estamos criando muitas oportunidades e deixando de fazer", disse Gaúcho, enquanto seus jogadores executavam cruzamentos para que os atacantes chutassem a gol. O Criciúma contratou dois reforços nesta semana, mas não ficam ainda a disposição do treinador. O meia atacante Jabá, ex-Coritiba e o zagueiro Alex Xavier, ex-Portuguesa e que estava no Paulista de Jundiaí, já treinam no Estádio Heriberto Hülse.