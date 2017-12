Criciúma muda dois para jogo com Flu O atacante Guilherme na ala direita, em substituição a Paulo César Baier, e o volante Cléber Gaúcho no lugar de Alexandre. Com essas duas mudanças, o Criciúma enfrentará o Fluminense neste sábado à tarde, no Maracanã, tentando acabar com a série de quatro partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina disse que precisa melhorar a força ofensiva do time pelo lado direito. Por issos, optou por usar Guilherme. Já Cléber Gaúcho, segundo o treinador, dará mais poder de marcação ao meio-de-campo.