Criciúma muda para enfrentar Grêmio O volante Léo Mineiro será a novidade do Criciúma para o jogo desta quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Ele entrará no lugar de Alexandre para, segundo o técnico Lori Sandri, melhorar a ligação entre a defesa e o ataque do time catarinense. O zagueiro Cametá e o volante Paulo César, que cumpriram suspensão automática na última rodada, retornam à equipe e o atacante Leonardo foi efetivado como titular, ganhando a posição de Jabá.