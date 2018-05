Criciúma perde em casa para o CSA e chega à quarta rodada da Série B sem pontuar

O Criciúma segue com dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense recebeu o CSA, nesta terça-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela quarta rodada, e foi superado por 3 a 1. Em quatro partidas, ainda não pontuou e segue na lanterna da competição. O clube alagoano, por sua vez, agora tem nove pontos, já brigando pelas primeiras colocações.

Jogando em casa, o Criciúma era melhor no início do jogo e tomava a iniciativa ofensiva, ficando com mais posse de bola e chegando a assustar o goleiro Alexandre Cajuru, principalmente nas bolas paradas e tentativas de acionar o centroavante Zé Carlos.

No entanto, o time visitante surpreendeu no contra-ataque e, aos 31 minutos, abriu o placar. Niltinho tocou para Didira, que arriscou de longe e contou com desvio na defesa adversária para superar o goleiro Luiz.

A resposta do Criciúma aconteceu no início da segunda etapa. Aos seis minutos, Elvis cobrou escanteio, Sandro cabeceou e a bola bateu na mão de Edinho. João Paulo cobrou a penalidade com força e Alexandre Cajuru ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender.

No entanto, alegria da torcida durou pouco. Apenas oito minutos mais tarde, o zagueiro Nino, do Criciúma, tentou cortar a bola e deu uma canelada, contra o próprio gol, encobrindo Luiz e marcando um gol contra para o CSA.

O que já estava complicado para o time da casa ficou ainda mais aos 35 minutos, quando o lateral-esquerdo Marlon tentou agredir Didira, já caído, e foi expulso. Com um jogador a mais, o CSA ainda marcou o terceiro, aos 37, novamente com Didira. O meia recebeu lançamento cara a cara com o goleiro e deu um toque de classe por cobertura para fechar o placar.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quinta rodada da Série B. No próximo dia 12, um sábado, o CSA recebe o Boa, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 3 CSA

CRICIÚMA - Luiz; Natan, Nino, Sandro e Marlon; Liel, Alex Maranhão (Eduardo) e Elvis; João Paulo, Nicolas (Andrew) e Zé Carlos (Lucas Coelho). Técnico: Argel Fucks.

CSA - Alexandre Cajuru; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Edinho, Ferrugem (Yuri), Daniel Costa (Velicka) e Didira (Muriel); Niltinho e Michel Douglas. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Didira, aos 31 minutos do primeiro tempo; João Paulo (pênalti), aos 6, Nino (contra), aos 14, e Didira, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino e João Paulo (Criciúma); Alexandre Cajuru, Leandro Souza e Ferrugem (CSA).

CARTÕES VERMELHOS - Marlon e Zé Carlos (Criciúma).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 48.740,00.

PÚBLICO - 2.517 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).