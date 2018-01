Criciúma perde para o Joinville O Criciúma, que estava invicto no Copa Sul-Minas, esteve irreconhecível na partida deste sábado contra o Joinville. Perdeu por 4 a 2 para o Joinville, até então lanterna na competição, com nenhum ponto marcado. O resultado rebaixou o Tigre para a quarta posição e elevou o dono da casa para a 13ª. O jogo começou bastante nervoso no Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, com seis cartões amarelos no primeiro tempo. Logo no início, Marlon marcou o primeiro gol para o Joinville. O segundo veio aos 24 minutos, com Luiz Gustavo, e o terceiro foi marcado aos 45, com Duda depois de uma boa jogada de Zé Carlos. O segundo tempo começou sem alterações nas equipes e com a reação do Criciúma, que aos dois minutos marcou o primeiro com Cristiano. Aos 20 minutos Luiz Gustavo ampliou mais um vez para Joinville. Dois minutos depois, o Criciúma marca o segundo com Bruno. As substituições começaram depois do último gol do Joinville. Leonardo entrou no lugar de Luiz Gustavo e Danilo no de Duda, que logo depois se contundiu e foi substituído por Ruan. No Criciúma, Juliano substituiu Rômulo. Para o técnico Cuca, as ausências de Jeferson Feijão e Juca enfraqueceram o Criciúma, que joga na Quarta-feira de Cinzas em casa, no Estádio Heriberto Hülse, contra o Figueirense. No mesmo dia, o Joinville também pega em casa o outro time catarinense que participa da Sul-Minas, o Tubarão.