Criciúma promete atacar o Atlético-MG O Criciúma enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Heriberto Hulse, e promete jogar no contra-ataque para conquistar mais três pontos e figurar entre o primeiro escalão do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense está em oitavo na tabela de classificação, com 24 pontos. Essa é a receita do técnico Gilson Kleina para vencer a equipe comandada por Celso Roth, quinto colocado da competição, com 27 pontos. Paulo César Baier, ala direita, que permaneceu 36 horas internado em um hospital local, em função de fortes dores no peito, que na realidade eram fruto de um problema gástrico, fez testes nesta quarta-feira à tarde, treinou normalmente e confirmou sua participação na partida. Nas demais posições a equipe é a mesma das últimas três rodadas.