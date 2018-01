Criciúma quer quebrar tabu no Beira-Rio Reabilitação e a quebra do tabu de nunca ter vencido no Estádio Beira-Rio. Esses são os desafios do Criciúma para o jogo desta quinta-feira, 20h30, contra o Internacional, em Porto Alegre. O técnico Gilson Kleina confirmou os retornos do meia atacante Douglas e do zagueiro Duílio, que cumpriram suspensão automática no último fim de semana. Nas demais posições o time será o mesmo que começou jogando e foi derrotado pelo Cruzeiro no domingo. Manter nos dois tempos da partida a mesma produção - principalmente na marcação - e ser ousados, são as orientações de Kleina aos jogadores. "É um jogo importante, contra um adversário direto por vaga em competição sul americana", disse Kleina, avaliando a importância da partida.