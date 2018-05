Criciúma quer recuperação no Brasileiro contra o Goiás Ainda com o sentimento de que foi prejudicado pela arbitragem na estreia, o Criciúma viajou para Goiás, onde buscará a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, pela segunda rodada. A partida será neste domingo, às 18h30, no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO). No treino de sexta-feira, o técnico Caio Júnior deu preferência às bolas paradas.