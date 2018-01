Criciúma recebe Juventude amanhã O Juventude vai a Santa Catarina neste sábado para desafiar o surpreendente Criciúma, que é o terceiro colocado na Copa Sul-Minas, com sete pontos em três jogos. A equipe gaúcha só conseguiu sua primeira vitória na terceira rodada e ocupa a 10ª posição na competição, com três pontos. O Criciúma está animado com a vitória sobre o Mamoré, por 2 a 0, fora de casa, na última quarta-feira, e quer entrar na luta pela liderança da Sul-Minas. Por isso, promete atacar o Juventude no jogo deste sábado, às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse.