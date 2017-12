Criciúma recebe Paraná em Florianópolis Obrigado a vencer e enfraquecido por desfalques por cartões vermelhos, amarelos e lesões, o técnico Gilson Kleina decidiu abandonar o sistema tático com três zagueiros e retomar o 4-4-2. ?Precisamos arriscar?, disse o treinador nesta sexta-feira à tarde, quando, depois de muito mistério, colocou em campo a equipe para o treino apronto coletivo para o jogo deste sábado, às 18 horas, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o Paraná. O Criciúma cumpre nessa rodada a punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva que lhe retirou o mando de campo em um jogo. Em cinco de outubro último um torcedor arremessou uma lata vazia de cerveja contra o técnico do Cruzeiro, Vanderley Luxemburgo, que gerou a punição.