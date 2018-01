Criciúma recontrata o campeão Barbiéri Menos de três meses depois de ter deixado o Criciúma, o técnico Luiz Carlos Barbiéri está de volta. Ele foi confirmado nesta sexta-feira à tarde como substituto de Dorival Júnior, que trocou o clube catarinense pelo Juventude - Ivo Wortmann vai dirigir o Dínamo, de Moscou, da Rússia. Ex-meia de Guarani e Corinthians, com 48 anos, o técnico conquistou pelo clube neste ano o título catarinense. Barbiéri deixou o Criciúma como herói já que o clube não era campeão estadual desde 1998. O curioso é que o técnico havia dirigido o time na Série B este ano nas duas primeiras rodadas e antes da contratação de Dorival Júnior, ele já havia recebido uma proposta do clube para retornar. "Estou feliz em voltar ao clube. Gosto muito das pessoas e da torcida. Vamos trabalhar para buscarmos a recuperação", disse. Barbiéri começou sua carreira de treinador, em 2003, no Guarani. Ele mora em Campinas (SP) e viajou nesta sexta-feira para Santa Catarina, onde desembarca no Aeroporto dos Navegantes. No sábado segue para Criciúma e se reencontra com o grupo que treinou há alguns meses e já começa os trabalhos para a estréia, terça-feira, contra o Santa Cruz, no Estádio Heriberto Hülse. O time catarinense está na 16.ª colocação, com 13 pontos.