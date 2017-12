Criciúma repete o time pela terceira vez Pela terceira vez seguida, o Criciúma poderá usar o mesmo time no Campeonato Brasileiro. Com isso, a equipe catarinense espera vencer o Guarani neste domingo às 16 horas, em Campinas. "A equipe voltou a ter a pegada forte, velocidade no ataque e tem no conjunto a sua principal virtude", definiu o técnico Gilson Kleina. Com 42 pontos, o Criciúma está em 6º lugar no Brasileiro.