Criciúma supera Bahia por 3 a 1 na volta à Série A do Campeonato Brasileiro

CRICIÚMA - O Criciúma largou com vitória em seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Heriberto Hülse, o time catarinense fez 3 a 1 no Bahia em partida que a regularidade foi sua principal marca ao longo dos dois períodos de disputa.

No primeiro tempo foram pelo menos oito chances criadas contra um adversário fechado na defesa e que procurou surpreender a equipe catarinense, ocasionalmente, pelas laterais. Com frequência no ataque baiano, o time da casa pecou no último toque, principalmente nas intervenções do atacante Fabinho. E, na segunda metade do período, o jogo foi dinâmico com chances se alternando.

O meia Marquinhos, aos 37 minutos, exigiu bela defesa do goleiro Bruno. O Criciúma respondeu aos 40 com um chute de Lins por cima do gol. E, aos 46, quando o período parecia terminar empatado, Marlon cobrou falta. O goleiro Marcelo Lomba saiu mal e Matheus Ferraz escorou de cabeça para as redes.

O Criciúma voltou para o segundo tempo impetuoso. Logo no primeiro minuto ampliou depois que o atacante Marcel bateu prensado dentro da área. A bola sobrou para Lins, livre, fazer o segundo dos anfitriões. O goleiro Bruno, de destacada atuação em toda a partida, teve brilho ofuscado ao sofrer um gol aos 27 minutos no chute de Diones que, com inteligência, chutou a bola entre suas pernas.

O Criciúma, então, deu uma desequilibrada e passou a conviver com ameaças. Uma delas, aos 36, com o atacante Fernandão exigindo que o goleiro Bruno fez fizesse grande defesa. E, logo na saída de bola, o Criciúma respondeu com o terceiro gol marcado por João Vitor. Ele recebeu de Lins e chutou em diagonal no canto direito do goleiro Omar.

O Bahia acusou o golpe e pouco produziu para mudar o panorama enquanto o time da casa passou a administrar o resultado que o fez vitorioso na sua volta à Serie A depois de oito anos afastado da elite.

O atual campeão catarinense volta a jogar na quinta-feira em Caxias do Sul diante do Internacional, pela segunda rodada. Já o Bahia tentará a reabilitação, quarta-feira, diante do Coritiba, no Estádio Pituaçu.

CRICIÚMA 3 x 1 BAHIA

CRICIÚMA - Bruno; Bruno Renan; Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa e Marlon; Tiago Dutra, Elton, João Vitor e Lins; Fabinho (Tartá) e Marcel (Gilson). Técnico: Vadão.

BAHIA - Marcelo Lomba (Omar); Madson, Titi, Rafael Donato e Jussandro; Fahel, Hélder, Ítalo Melo (Diones); Marquinhos Gabriel e Ryder (Freddy Adu); Fernandão. Técnico: Cristóvão Buarque.

GOLS - Matheus Ferraz, aos 46 minutos do primeiro tempo. Lins, a 1 minuto, Diones, aos 27, e João Vitor, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jussandro, Marquinhos Gabriel (Bahia); João Vitor, Matheus Ferraz e Ewerton Páscoa (Criciúma).

ÁRBITRO - Marcos Chagas da Silva (RS).

RENDA - R$ 118.570,00.

PÚBLICO - 10.587 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).