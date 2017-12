Criciúma surpreende Cruzeiro: 2 a 1 O Criciúma surpreendeu o Cruzeiro em pleno Mineirão e venceu hoje, de virada, por 2 a 1, o time celeste, que perdeu a invencibilidade na Copa Sul-Minas, mas continua líder isolado da competição, com 23 pontos em 10 partidas disputadas. Com o resultado, o Criciúma chegou a 18 pontos ganhos em 11 jogos e subiu da oitava para a quinta posição na tabela de classificação. Jefferson Feijão fez os dois gols da equipe catarinense e Joãozinho marcou para o Cruzeiro. O primeiro tempo foi dominado totalmente pela equipe mineira, que entrou em campo desfalcada do zagueiro Cris e do atacante Edílson, ambos cumprindo suspensão automática. O Cruzeiro chegou ao gol aos 16 minutos.O atacante Joãozinho recebeu na área um passe de Jussiê e, de virada, fez 1 a 0. O Criciúma, no entanto, voltou do intervalo com mais disposição ofensiva, aproveitando a queda de rendimento do time de Marco Aurélio. Logo aos cinco minutos, o ex-cruzeirense Jefferson Feijão dominou na área, entre os zagueiros adversários, e acertou o canto esquerdo de Jefferson, empatando o jogo. O time de Santa Catarina ainda teve outras chances para virar o marcador, deixando irritada a torcida mineira. Virada que veio aos 41 minutos. Novamente Jefferson Feijão, depois de tabelar com o atacante Carlos Henrique, fez o segundo do Criciúma, selando o resultado da partida. Em Uberaba, o lanterna Mamoré venceu o Juventude (RS) por 2 a 0.