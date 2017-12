Criciúma surpreende Sport em Recife Com um gol de Éder aos 30 minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o Sport Recife por 1 a 0, em plena Ilha do Retiro, na capital pernambucana, nesta terça-feira à noite, na abertura da 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta surpreendente vitória longe de casa tira provisoriamente o time catarinense da lanterna, mas com apenas 16 pontos, ainda é penúltimo colocado e segue ameaçado pelo rebaixamento. O Sport continua com 24 pontos, mas perde uma posição (fica em oitavo). "Espero que este gol seja o início de nossa reação", afirmou, todo afoito, o herói da noite, o rápido Éder que entrou apenas no segundo tempo. Ele marcou seu quatro gol com a camisa do Criciúma, que vinha de cinco derrotas consecutivas. Mas conseguiu uma boa vitória, principalmente porque mais de 25 mil torcedores foram ao estádio animados pelas duas últimas vitórias do Sport, sobre o Náutico, por 3 a 2, e o Caxias, por 2 a 1. No primeiro tempo a tônica foi única: Sport atacando e Criciúma se defendendo. No segundo tempo, porém, o time visitante se arriscou nos contra-ataques e num deles se deu bem. Foi o suficiente para vencer e renovar suas esperanças de evitar a queda para a Série C. Na próxima rodada, o Sport tentará a reabilitação diante do Marília, no interior paulista. O Criciúma jogara outra vez fora de casa, enfrentando o Vila Nova, em Goiânia. Ambos os jogos acontecerão no sábado, dia 20.