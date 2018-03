Criciúma tem apenas uma dúvida O zagueiro Alex Xavier é a única dúvida do técnico Gilson Kleina para definir o time do Criciúma que enfrenta o Cruzeiro neste sábado, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Até agora, os advogados do clube catarinense ainda não têm informações seguras sobre a liminar que havia sido cassada na quinta-feira pela assessoria jurídica da Portuguesa. Alex Xavier era atleta do Santa Cruz e foi emprestado ao clube paulista, que teria atrasado três meses de salário, o que motivou uma mandado de segurança com medida liminar. Por conta disso, o jogador se livrou do vínculo com a Portuguesa, assinou contrato com o Paulista de Jundiaí e este ano seguiu para o Criciúma. Se ele não tiver condições legais de jogo, será substituído pelo volante Léo Mineiro. A novidade do time será Cléber Gaúcho, que retorna à equipe titular.