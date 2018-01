Criciúma tem receita para vencer o SP Reforçar a proteção a zaga com a utilização de um segundo volante de marcação e tornar o ataque mais dinâmico. Essa deve ser a receita do técnico Edson Gaúcho para vencer o São Paulo e manter a invencibilidade do Criciúma em seu estádio, que dura desde 29 de maio do ano passado, em 30 jogos oficiais. Léo Mineiro deve aparecer na frente dos zagueiros, ao lado de Cléber Gaúcho e Guilherme ocupar a vaga de Tico ou Delmer no ataque. Nas demais posições será mantida a base que conquistou o título de campeão brasileiro da série B no ano passado. O desconto de R$ 5,00 na aquisição antecipada de ingressos de arquibancadas surpreendeu a diretoria e o melhor público da temporada. O torcedor que não antecipou a aquisição do ingresso, vai pagar R$ 20,00.