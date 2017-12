Criciúma tenta acertar a pontaria O técnico Lori Sandri está preocupado com as falhas nas finalizações do time do Criciúma e pede mais precisão aos jogadores na partida deste domingo, contra o Paysandu, no estádio Heriberto Hulse. Ameaçado de rebaixamento, com 46 pontos, o time catarinense precisa da vitória para sair do sufoco no Campeonato Brasileiro. Lori manteve a rotina de fazer mistério para oficializar a escalação da equipe. Mas, como precisa vencer a qualquer custo deve repetir o time que treinou durante a semana. Assim, abandona o esquema com 3 zagueiros, já que Ronaldo está suspenso e dará lugar ao atacante Paulinho.