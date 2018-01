Criciúma tenta fazer "o dever de casa" Fazer o "dever de casa", manter a invencibilidade em seu estádio que já dura mais de dez meses e se manter entre os dez primeiros colocados do campeonato brasileiro. Essas são as metas do Criciúma para o jogo deste domingo, 16h, no Estádio Heriberto Hülse contra o Guarani. Para atingir esse objetivo o técnico Edson Gaúcho vai repetir a improvisação que foi obrigado a fazer quarta-feira em Campinas, quando seu time empatou por um gol com a Ponte Preta, e começa a partida com o lateral esquerdo Alonso, como meia atacante. O treinador poderá contar com os retornos de Paulo César Baier, Paulo César e Dejair, que cumpriram suspensão por cartões no meio de semana, mas fica desfalcado do zagueiro Cametá, expulso quarta-feira em Campinas. Para ter um ataque mais articulado, dinâmico, com mais qualidade no passe e, ao mesmo tempo, ter mais um homem para contribuir na marcação de meio campo, Edson Gaúcho abre mão de um atacante, Delmer ou Tico, para escalar Alonso na meia cancha do Criciúma. Na quarta-feira, em Campinas, Edson Gaúcho que tinha três desfalques, acabou perdendo Tico, com complicações hepáticas e Juca, que amanheceu gripado e com muita febre. Sem opções, Gaúcho escalou Alonso na posição de Juca e se surpreendeu com o resultado. O lateral foi um dos destaques da equipe. "É um jogador muito técnico, habilidoso e com uma visão de jogo muito boa", elogia o treinador. A equipe deve jogar com Fabiano, Paulo César Baier, Duílio, Luciano e Luciano Almeida; Cléber Gaúcho, Paulo César, Juca e Alonso; Dejair e Delmer.