Criciúma tenta surpreender Flu no Rio Para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro, no jogo deste sábado contra o Fluminense, no Rio, o Criciúma pode até utilizar mais um zagueiro, reforçando o meio-de-campo e utilizando os contra-ataques como arma para conquistar os três pontos. O volante Cléber Gaúcho, que era dúvida até a manhã desta sexta-feira, foi confirmado pelo Departamento Médico, depois de teste de esforço em função de uma entorse de joelho. "Podemos ter o Cléber e o Gilmar Lima, começando fechado para abrir mais tarde se o placar não nos for favorável", disse o técnico Vagner Benazzi. Nas demais posições a equipe é a mesma que começou jogando as últimas quatro partidas.