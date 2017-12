Criciúma tenta voltar a vencer O Criciúma quer surpreender o São Paulo no jogo deste sábado, em Ribeirão Preto - a equipe paulista perdeu o mando de campo. Por isso, o técnico Gilson Kleina escalou Cléber Orleans no meio e Tico no ataque. Alexandre e Leonardo, ambos suspensos, são os desfalque. O Criciúma vem de cinco partidas sem vitórias no Brasileiro. "O momento é de preocupação, mas não de desespero, afinal temos a sétima melhor campanha do campeonato", disse Gilson Kleina. O treinador do Criciúma está preocupado com o jogo contra o São Paulo. "É um adversário qualificado, de toques refinados, que se articula pelo meio, com os atacantes flutuando muito e os meias entrando nesses espaços", elogiou.