Criciúma terá a volta de Paulo César O meia Paulo César deve ser a novidade do Criciúma para o jogo deste sábado, 16h, contra o Paraná, no Estádio Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina, pela 44ª rodada do campeonato brasileiro. A confirmação, no entanto, só se dará momentos antes da partida, já que o técnico Lori Sandri mantém a rotina de fazer mistério em torno da escalação da sua equipe e, nesta semana, conseguiu - finalmente - realizar um treino totalmente secreto. A programação da semana previa o coletivo apronto para a tarde de quinta-feira. Lori realizou o trabalho às 7h30 da manhã do mesmo dia, antes até da chegada de integrantes da comissão técnica e da imprensa. O treinador, contudo, não conseguiu sigilo total. A equipe entra em campo com apenas dois zagueiros, será cautelosa e apostará nas jogadas de bolas paradas para decidir a partida. Vencer é fundamental para continuar sonhando em permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.