Criciúma terá Alonso na marcação O lateral-esquerdo Alonso, surpresa da equipe ao jogar duas partidas na meia-esquerda, volta a ser novidade no time do Criciúma no jogo desta tarde na Arena da Baixada, em Curitiba. Ele será o segundo volante, com a função de reduzir espaços do meio-de-campo adversário e melhorar a qualidade do passe do setor intermediário do técnico Edson Gaúcho. Paulo César, titular da equipe desde o ano passado, fica no banco de reservas. Nas demais posições o treinador mantém a base do time que foi campeão brasileiro da Série B em 2002, inclusive com o ataque formado por Delmer e Tico, e Dejair fazendo a função de quarto homem do meio de campo. A instabilidade e a fraca campanha do adversário na competição e a cobrança que a torcida fará são ferramentas das estratégias do técnico do clube catarinense.