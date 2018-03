Criciúma terá casa cheia contra Fla O Criciúma terá três mudanças para enfrentar o Flamengo neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, no litoral Sul de Santa Catarina. O zagueiro-artilheiro Cametá e o meia Paulo César, que cumprem suspensão automática por cartões amarelos, serão substituídos por Leo Oliveira e Cléber Gaúcho, respectivamente, e Jabá cede sua vaga no ataque para Leonardo. "As questões extra-campo do Flamengo, a contratação de um novo treinador e a cobrança sobre os jogadores terão reflexos no jogo, aumento o grau de dificuldade que teremos que enfrentar", analisa o técnico Lori Sandri. O Criciúma não perde há quatro jogos e o goleiro Fabiano, um dos destaques da equipe, não toma gols há quase 400 minutos. Já na sexta-feira não havia mais ingressos à venda e uma renda recorde será registrada na atual temporada.