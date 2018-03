Criciúma terá Lori Sandri no banco O técnico Lori Sandri finalmente assinou contrato e poderá comandar o Criciúma no jogo deste domingo, contra o Juventude, no estádio Heriberto Hulse. Ele já estava treinando a equipe catarinense há 51 dias, mas oficialmente ainda estava preso ao Verdy Tóquio, do Japão. Gilson Kleina, que vinha dirigindo a equipe enquanto o caso não era resolvido, assume o cargo de auxiliar técnico. Cléber Gaúcho será a novidade do time, no lugar de Alexandre, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Nas demais posições a equipe será a mesma pela quarta partida consecutiva.