Criciúma usa espião para enfrentar Inter A dependência de jogadas de ataque pela direita, com o ala Paulo César Baier, é a principal preocupação do técnico Gilson Kleina, para definir a escalação do Criciúma para o jogo deste domingo, às 18 horas, contra o vice-líder Internacional (RS). Com Alonso na ala esquerda, fórmula testada no coletivo apronto de sexta-feira, o time ganhou criatividade, mas perdeu marcação e o chute de meia distância de Luciano Almeida, o titular da posição. "Vamos definir a escalação com base na formação que o adversário apresentar", disse Kleina. O técnico do Criciúma manteve um "espião" acompanhando todos os treinamentos do clube gaúcho. Delmer substituirá Tico no ataque, que cumpre suspensão por cartão amarelo e Cametá retorna à zaga após suspensão automática. Um público superior a 15 mil torcedores é esperado no Estádio Heriberto Hülse.