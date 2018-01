Criciúma vai ao ataque contra Paysandu O Criciúma será um time mais ofensivo, na partida deste domingo, contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A proposta é do técnico Gílson Kleina, que resolveu mudar o esquema tático da equipe. No esquema anterior ele utilizava seis homens no meio de campo. Desta vez terá apenas quatro e colocará dois atacantes. Um deles será Jabá que entrará no lugar do volante Cléber Gaúcho, liberado para prestar exame vestibular para educação física. "O Paysandu joga com dez homens atrás da linha da bola", disse Kleina para justificar a nova forma de jogar. Saulo e Douglas ganham mais uma oportunidade de começar jogando e Dejair que cumpriu suspensão automática na última rodada, reaparece no ataque, assim como o ala direita Paulo César Baier, que retorna à sua posição. O treinador espera que o time dê velocidade a bola, com toques rápidos e deixe de conduzi-la excessivamente, um problema crônico nesse Campeonato Brasileiro.