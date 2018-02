Criciúma vai ao ataque para não cair Obrigado a vencer e ficar torcendo por tropeços de Vitória, Botafogo, Atlético-MG ou Flamengo, o Criciúma será um time totalmente ofensivo no jogo em que recebe o Coritiba, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto que o técnico Lori Sandri trocou o esquema 3-5-2 pelo 4-4-2. O volante Genalvo, ex-Atlético Mineiro, deve ser a novidade do time do Criciúma. Segundo o técnico Lori Sandri, a preocupação é melhorar a qualidade da saída de bola do defesa para o ataque e, por isso, Geninho deve deixar a equipe. Outro que pode ter uma chance é o atacante Eder, de 19 anos. Ele fez um mês de testes no Lecce, da Itália, para onde deve se transferir no início do ano.