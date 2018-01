Criciúma vence e lidera a Sul-Minas Com gols de Anderson Lobão e Juca, o Criciúma derrotou o Juventude por 2 a 0, neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, e assumiu a liderança da Copa Sul-Minas, com 10 pontos. Cruzeiro e Coritiba, que se enfrentam neste domingo, em Belo Horizonte, têm 9 pontos. Em Curitiba, o Atlético-PR venceu o Mamoré por 3 a 0, na Arena da Baixada, e soma 7 pontos na classificação geral. O destaque do jogo foi o atacante Kléber, autor de dois gols. O outro foi marcado pelo estreante Fabrício. O primeiro gol do Atlético-PR saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Kléber aproveitou o bom cruzamento de Fabiano. Aos 8 da segunda etapa, o atacante do time paranaense marcou mais um, chutando forte na saída do goleiro adversário. E, aos 30, Fabrício bateu falta e definiu a vitória do atual campeão brasileiro.