Criciúma vence fora e abre vantagem na liderança da Série B

O Criciúma disparou na liderança da Série B do Brasileiro, depois da realização da 8ª rodada, com 10 jogos na noite desta terça-feira. O time catarinense somou a quinta vitória seguida, ao fazer 2 a 1 no Remo, em Belém, e chegou aos 19 pontos no campeonato. Mesmo jogando no Estádio Mangueirão, o Criciúma ganhou com dois gols de Maurício - Cafu diminuiu. Assim, o Remo segue com sete pontos, na zona de rebaixamento da Série B. Além da vitória fora de casa, o Criciúma foi beneficiado por outros resultados da rodada. A Ponte Preta, por exemplo, estava em segundo lugar no campeonato, mas perdeu nesta terça-feira para o Marília, por 3 a 2. Ainda com 14 pontos, a Ponte Preta está agora em terceiro lugar. Foi ultrapassada pelo Gama, que ganhou em casa do CRB, por 1 a 0, e chegou aos 15 pontos - Val Baiano fez o único gol do jogo e já tem seis no campeonato, na artilharia isolada. Já o Marília, após a boa vitória em casa sobre a Ponte, chegou aos sete pontos no campeonato, ainda perto da zona de rebaixamento. Mas o clube espera recuperar nesta quarta-feira, em julgamento de recurso no STJD, os seis pontos perdidos por punição judicial. Quem também subiu na classificação foi o Brasiliense, agora em quarto lugar, com 14 pontos. Mas isso foi possível graças à vitória fora de casa sobre o Fortaleza, por 1 a 0, no Estádio Castelão, com gol de Reinaldo Aleluia. O Coritiba tinha chance de terminar a rodada em segundo lugar, mas perdeu fora de casa para o Ipatinga, por 1 a 0 (Diego Silva, de pênalti, fez o gol). Assim, o time paranaense permanece com 13 pontos, agora na quinta posição. A Portuguesa, por sua vez, ganhou o terceiro jogo seguido. Jogando no Canindé, fez 1 a 0 no Vitória, com gol de Vaguinho. O resultado deixou os dois times com 12 pontos. A rodada teve outros dois duelos paulistas, além de Marília x Ponte Preta. Em Jundiaí, o Paulista ganhou do Santo André por 3 a 1. E no ABC, o São Caetano e Barueri ficaram no 1 a 1. O dia também foi de mudança na lanterna do campeonato. O Ituano perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0 e passou a ocupar a última posição. Quem saiu de lá foi o Avaí, que teve a estréia do técnico Alfredo Sampaio na vitória sobre o Ceará, por 2 a 0 - dois gols de Marcelinho.