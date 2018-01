Criciúma vence Guarani e mantém escrita Com um gol de Tico, aos seis minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o Guarani, neste domingo à tarde no Estádio Heriberto Hülse, mantendo sua invencibilidade de 33 jogos em partidas oficiais disputadas em seu estádio. "O jogo aéreo não funcionou", lamentou o técnico Pepe ao final da partida, fazendo reclamações à arbitragem, considerando que o atacante do Criciúma estava impedido quando fez o único gol da partida. Os dois times se revezaram nas oportunidades de gol desde os primeiros minutos da partida, mas foi o time paulista que teve melhores condições de marcar. O atacante Credence, objetivo final da maioria das jogadas do Guarani, não se deu bem no duelo contra os zagueiros Luciano e Duílio e acabou sendo substituído no segundo tempo. O técnico Pepe tentou tornar o time mais ofensivo, quando saiu do sistema tático com três zagueiros para jogar num ofensivo 4-4-2 na maior parte do segundo tempo. As jogadas mais incisivas do Guarani eram iniciadas por Emerson ou Wagner e com velocidade conseguiam envolver a zaga do Criciúma, mas nas conclusões o ataque, com Credence e Esquerdinha, não atingia o objetivo. O time catarinense só conseguiu fazer o primeiro chute a gol aos 22 minutos, com o lateral esquerdo Luciano Almeida cobrando falta e levando perigo a meta de Jean. A partir dos 30 minutos, no entanto, o Criciúma acertou a marcação no meio-de-campo e passou a concluir em melhores condições. Para o segundo tempo o técnico Edson Gaúcho ousou e se deu bem. Sacou um dos volantes, Cleber Orleans, e escalou Tico no comando de ataque e partiu para a pressão. O Guarani não resistiu e aos seis minutos, Alonso roubou a bola no meio de campo, avançou, serviu Dejair na frente da área, que tocou para Juca, que cruzou para Tico dominar na frente da pequena área, girar o corpo e arrematar sem chances para o goleiro Jean, abrindo o marcador. No restante do jogo o panorama se repetiu. O Criciúma pressionando muito, empurrado por sua torcida e o Guarani tentando os contra ataques com bolas longas e muita velocidade. Aos 13 minutos, em cobrança de falta, a "linha burra" do Criciúma não funcionou e o zagueiro Paulão ficou em condições de marcar, dentro da área. O goleiro Fabiano, contudo, investiu contra o adversário e o zagueiro Luciano impediu que a bola entrasse. Minutos depois o time de Edson Gaúcho deixou de ampliar através de Dejair, que ficou isolado na frente de Jean, que fez grande defesa. Ficha Técnica - Criciúma 1 x 0 Guarani. Gol: Tico aos seis minutos do segundo tempo. Criciúma: Fabiano, Paulo César Baier, Duílio, Luciano e Luciano Almeida; Cléber Gaúcho, Cléber Orleans (Tico), Juca (Leo Mineiro) e Alonso; Dejair (Saulo) e Delmer. Técnico Edson Gaúcho. Guarani - Jean, Simão, Bruno (Reinaldo), Paulão, Juninho; Emerson, Rafael (Marquinhos), Rafael, Esquerdinha e Alex; Credence (Rafael Silva) e Wagner. Técnico: Pepe. Juiz - Jorge Rabelo. Cartões amarelos: Delmer do Criciúma; Jean, Juninho, Emerson e Rafael do Guarani. Renda - R$ 41,5 mil. Público 8 mil pagantes. Local - Estádio Heriberto Hülse, Criciúma,SC. classificação