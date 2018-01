Criciúma vence na despedida de técnico O Criciúma conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira à noite, quando bateu o São Raimundo por 2 a 0, no Estádio Heribero Hülse, em Santa Catarina (SP). Os jogadores ofereceram a vitória ao técnico Luís Carlos Barbiéri que pela manhã tinha pedido demissão, mas concordou em dirigir o time à noite. "Saio porque encerrou o meu ciclo por aqui", explicou o técnico demissionário. O novo comandante até já assistiu ao jogo: José Luiz Plein. Os jogadores festejaram os gols com o técnico, que há dez dias conquistou o nono título estadual catarinense depois de um jejum de sete anos. Os gols da vitória foram marcados por Douglas, aos 22, e Éder, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Criciúma, agora, soma três pontos, em nono lugar, se recuperando da derrota sofrida na estréia diante do Caxias, por 3 a 1, no Rio Grande do Sul. O São Raimundo continua com um ponto conquistado no empate em casa com o Sport Recife, por 1 a 1. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.