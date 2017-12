Criciúma vence Vitória-BA por 2 a 0 Com um gol do artilheiro Reinaldo, que fez o seu quinto no campeonato e outro do ala esquerda Luciano Almeida, o Criciúma venceu, em casa, hoje à tarde, o Vitória, da Bahia, por 2 a 0. A partida teve dois tempos bem diferentes. A equipe catarinense dominou amplamente na primeira etapa e a baiana teve melhores condições no segundo tempo. A supremacia do Criciúma ficou evidente desde o início da partida. Até os 15 minutos o Vitória já havia cedido oito escanteios. A equipe de Vágner Benazzi, no entanto, pecava no último passe e nos arremates a gol. As jogadas sempre morriam na frente da área e o goleiro Felipe, a rigor só foi ameaçado em duas oportunidades, uma aos 14 minutos com Marcos Denner e outra aos 20, com Luciano Almeida cobrando falta. O gol só veio aos 42 minutos. Lançado na ponta esquerda, o ala Luciano Almeida cruzou na segunda trave e o artilheiro Reinaldo, livre de marcação, dentro da pequena área, fulminou de cabeça para o fundo das redes, sem chances para Felipe. O Vitória respondeu no minuto seguinte, utilizando sua melhor arma, a bola parada. Arivelton cobrou falta e colocou a bola na cabeça de Maestri, na risca da pequena área, exigindo defesa do goleiro Fabiano. O segundo tempo mostrou o Vitória melhor postado em campo e dominando o meio-de-campo. O Criciúma sentiu esse domínio e passou a errar muitos passes. Arivelton aos cinco minutos e Nenê aos 11 e Maestri aos 23, perderam chances claras de marcar, colocando por cima da trave. Aos 28 minutos, no entanto, Cléber Gaúcho recebeu a bola no início do campo de ataque e viu Luciano Almeida se projetando na meia esquerda. O lançamento foi perfeito e Luciano só teve tranqüilidade para chutas forte, rasteiro, na saída de Felipe, fazendo 2x0. O gol, literalmente, "desmontou" o Vitória e o Criciúma só teve que administrar o resultado até o apito final.