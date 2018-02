Criciúma volta à elite contra o Flu O Criciúma retorna à Série A do Campeonato Brasileiro depois de cinco anos, enfrentando o Fluminense, hoje, às 16 horas, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. O estádio, com capacidade para 25 mil torcedores, terá o último lance de arquibancadas cobertas inaugurado hoje. O atacante Delmer, contundido, é a dúvida da equipe. Leia mais no Estadão