Cris amplia a vantagem do líder Lyon Com dois gols do zagueiro brasileiro Cris, o Lyon venceu de virada o Troyes por 2 a 1, neste sábado, em Lyon, pelo Campeonato Francês, foi a 39 pontos e ampliou para 12 sua vantagem para o vice-líder Bordeaux, que, no entanto, tem um jogo a menos. O Auxerre derrotou o Lille por 3 a 2, em casa, e manteve-se no terceiro lugar, com 26 pontos. Em Monaco, o time local bateu o Saint-Etienne por 1 a 0, gol de Meriem, e pulou para o sexto lugar, com 24 pontos. O Olympique de Marselha, que começou mal o campeonato, fez 2 a 1 no Nantes e subiu para a décima posição, com 21 pontos. Confira outros resultados deste sábado: Lens 0 x 0 Metz, Nancy 1 x 0 Le Mans, Strasbourg 0 x 0 Nice. No domingo jogam Rennes x Toulouse e Bordeaux x Paris Saint-Germain, o jogo mais aguardado da rodada.