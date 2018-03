Cris marca dois na goleada do Lyon O zagueiro brasileiro Cris marcou dois gols na vitória de 5 a 1 do Lyon sobre o Bordeaux, neste domingo, no encerramento da rodada deste final de semana do Campeonato Francês. Os outros foram de Govou (2) e Malouda. Riera descontou para o Bordeaux. Com duas rodadas ainda por ser disputadas, o Lyon, tetracampeão por antecipação, soma 75 pontos, contra 64 do Lille, o segundo colocado. O Bordeaux tem 42, em 13.o lugar.