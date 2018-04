Cris marca e Lyon derrota Paris Saint-Germain de virada

Com o resultado, o Lyon assumiu a quarta colocação do Campeonato Francês com 39 pontos, nove a menos do que o líder Bordeaux. Já o Paris Saint-Germain segue com 29 pontos, ainda muito distante de pleitear uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Apesar do favoritismo do Lyon, a partida começou de maneira surpreendente. E logo aos 11 minutos, Erdinc abriu o placar para o PSG. Em desvantagem, os mandantes partiram para o ataque, mas não conseguiam transpor a defesa adversária.

Mas aos 16 minutos da etapa final, Sakho foi expulso e deixou a equipe da capital com um jogador a menos. A partir daí, o Lyon cresceu e chegou a virada. Primeiro, Gomis empatou aos 32. E quatro minutos depois, o zagueiro Cris garantiu a vitória.

Com um gol de Mignot aos 33 do segundo tempo, o Auxerre conseguiu boa vitória sobre o Saint-Etienne, por 1 a 0, em casa. Assim, assumiu a sexta colocação com 39 pontos. Ainda neste domingo, Valenciennes e Sochaux empataram por 1 a 1.