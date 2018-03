Cris pode desfalcar o Cruzeiro O zagueiro Cris pode ser o único desfalque do Cruzeiro para enfrentar o Goiás, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e, por enquanto, está suspenso. Porém, Cris ainda conta com a possibilidade dos cartões serem zerados. Com isso, o técnico Marco Aurélio terá de abdicar do esquema tático 3-5-2 e optar pelo 4-4-2, já que a equipe mineira tem apenas três zagueiros disputando a competição. Mas isso será definido apenas no treinamento desta terça-feira, pois após a classificação, os jogadores foram liberados. Os outros dois zagueiros, Luizão e Marcelo Batatais, devem formar a dupla de zaga. Assim o Cruzeiro colocará em campo seus dois únicos zagueiros. Uma outra opção, seria Thiago, que está em Belo Horizonte. Mas, o zagueiro reserva está com um problema muscular na coxa esquerda e ficará por mas um tempo em tratamento. Em caso de contusão de algum dos dois zagueiros cruzeirenses, Marco Aurélio terá que improvisar a defesa com os volantes Marcos Paulo e Fernando Miguel. O atacante Fábio Júnior, autor do gol da classificação contra o Vitória, poderá ser mantido no ataque, ao lado de Lucas. O atacante Joãozinho também poderá ganhar a vaga de titular na equipe, entrando no lugar de Lúcio. O técnico Marco Aurélio deverá fazer mistério para definir a equipe que enfrenta o Goiás, assim como aconteceu na semana passada, durante os preparativos do jogo decisivo contra o Vitória.