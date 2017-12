Cris se machuca e pode desfalcar o Cruzeiro O zagueiro Cris sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treinamento desta quinta-feira, na Toca da Raposa II, e corre o risco de desfalcar o Cruzeiro na partida de domingo, contra o Paysandu, no Mineirão, jogo que poderá definir a conquista do campeonato brasileiro pelo time mineiro. O jogador machucou-se num lance isolado durante o coletivo entre titulares e reservas. Ele foi substituído no treinamento por Thiago. O médico Sérgio Freire, porém, disse estar otimista e acredita que a lesão não deverá impedir o zagueiro de participar da partida. "Achamos que até domingo ele possa ter condição, mas não deixa de ser uma dúvida". Freire solicitou um exame de radiografia no local lesionado e Cris deverá ser poupado do treino desta sexta-feira. No coletivo, o armador Zinho ocupou a vaga do meia Alex, que cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida. INGRESSOS - Desde a madrugada, longas filas se formaram nos postos de venda antecipada de ingressos, que começou nesta quinta-feira. A comercialização, porém, que se iniciaria às 15h, começou com atraso de no mínimo 40 minutos. Em alguns locais, a Polícia Militar registrou tumulto e precisou intervir. Pouco mais de 70 mil ingressos foram colocados à venda.