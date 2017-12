Cris se recupera e enfrenta o Paysandu Com Zinho na vaga de Alex e Cris garantido na zaga, o Cruzeiro está definido para a partida deste domingo, contra o Paysandu, no Mineirão, na qual poderá garantir por antecipação a conquista, pela primeira vez, do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que costuma fazer, o técnico Vanderlei Luxemburgo praticamente confirmou que o time que irá iniciar o jogo. A principal preocupação era quanto à presença do zagueiro, conhecido como "xerife" celeste e que, na ausência de Alex, deverá ganhar a braçadeira de capitão. Cris havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, num lance isolado, durante o treinamento coletivo de quinta-feira. Nesta sexta-feira, no entanto, de acordo com o médico Sérgio Freire, ele apresentou uma melhora considerável e nem foi necessária a realização de um exame de radiografia. O jogador disse que aproveitou a forte chuva que caiu ontem (27) em Belo Horizonte e a falta de energia elétrica para intensificar o tratamento com gelo durante a madrugada. "Treinei e não senti nada", comentou após participar do coletivo tático, na Toca da Raposa II. Camisa 10 ? - Como já era esperado, Zinho irá assumir a camisa 10 do Cruzeiro na partida decisiva. Homem de confiança de Luxemburgo, o armador de 36 anos corre atrás de seu quinto título brasileiro (incluindo aí a Copa União de 1987) e se consolidar como o principal recordista da competição. Este ano, ele já superou a marca de Vladimir, ex-jogador do Corinthians, no número de partidas disputadas pelo Brasileirão. Em 16 edições do campeonato, Zinho atuou em 336 jogos. "Ganhar um Brasileiro é complicado demais, imagina cinco", entusiasma-se o veterano atleta, que durante a semana procurou relacionar o momento de felicidade que vive no Cruzeiro com a volta do Palmeiras à Série A. "Não queria terminar a carreira com uma mancha dessa", confessou Zinho, que fez parte do grupo do Verdão que no ano passado acabou rebaixado. O provável time do Cruzeiro que inica a partida contra o Paysandu é formado por Gomes, Maurinho, Cris, Edu Dracena e Leandro; Maldonado, Recife, Wendell e Zinho; Márcio Nobre e Aristizábal.