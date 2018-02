Cris sofre fratura no nariz, mas não desfalca o Brasil O zagueiro brasileiro Cris, do Lyon, que sofreu um choque com o peruano Farfán, na partida em que seu time venceu o PSV Eindhoven/HOL por 1 a 0 (pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa), sofreu uma leve fratura no nariz, informou nesta quarta-feira o clube francês. No intervalo do jogo contra o PSV, Cris teve que tomar medicamentos para suportar as dores e poder voltar para o segundo tempo. No entanto, o brasileiro não agüentou e foi substituído por Wiltord. Nesta quarta, o Lyon realizou um exame radiológico no zagueiro, onde foi constatada a fratura. Porém, a contusão de Cris não deve tirá-lo do amistoso que o Brasil fará contra a Rússia, no dia 1.º de março, em Moscou. O zagueiro brasileiro deve atuar nas próximas partidas com uma proteção especial para proteger o nariz.