Cris: suspensão reduzida para 180 dias O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mineira de Futebol (FMF) manteve a suspensão de 120 dias imposta ao goleiro Eduardo, do Atlético-MG, e reduziu a pena do zagueiro Cris, do Cruzeiro, de 270 para 180 dias. Os atletas foram punidos pela briga no final do Campeonato Mineiro, no dia 18 de abril, e vinham atuando por meio de um efeito suspensivo, julgado na noite de ontem. O advogado do Cruzeiro, Obregon Gonçalves, anunciou que entraria hoje ainda mesmo com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, solicitando um novo efeito suspensivo para o zagueiro. Nesse caso, Cris poderá enfrentar o Atlético-PR, no domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasleiro, e ficar à disposição do técnico Carlos Alberto Parreira para a partida do dia 02, entre Brasil e Argentina, pela Eliminatórias da Copa de 2006. Já o advogado atleticano, Roberto Vasconcelos, informou que iria discutir com a comissão técnica do clube a possibilidade de recorrer da decisão junto ao STF. Se a comissão técnica decidir que o melhor é que o jogador cumpra a sua punição, Danrlei deverá fazer a sua estréia no gol do Galo já no próximo final de semana, contra o Santos, no Mineirão, pelo Brasileiro.