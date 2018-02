Cris volta à seleção contra Portugal O técnico Carlos Alberto Parreira, da Seleção Brasileira, divulgou no início desta tarde a relação dos 18 jogadores convocados para o amistoso contra a seleção de Portugal, que será dirigida por Luiz Felipe Scolari, no dia 29 de março. A principal novidade é o retorno do zagueiro Cris, do Bayer Leverkusen. Eis a lista: Adriano (Parma), Amoroso (Borussia Dortmund), Belletti (Villarreal), Cafu (Roma), Cris (Bayer Leverkusen), Denílson (Bétis), Dida (Milan), Edmílson (Lyon), Emerson (Roma), Flávio Conceição (Real Madrid), Gilberto Silva (Arsenal), Juan (Bayer Leverkusen), Júnior (Parma), Rivaldo (Milan), Roberto Carlos (Real Madrid), Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain), Ronaldo (Real Madrid) e Zé Roberto (Bayern Munique).