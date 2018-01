Crise afeta o mercado europeu Pela primeira vez, o futebol europeu reabre o mercado de inverno de forma uniforme, com a participação de todos os países da Uefa. A partir desta quarta-feira, os clubes (inclusive os ingleses, que adotaram o mesmo calendário dos demais) podem voltar a contratar jogadores para o restante da temporada. Mas a crise financeira deve inibir grandes negócios. Um sinal disso, reflexo da situação em toda a Europa, é a declaração de Joan Gaspart, presidente do Barcelona, um dos clubes que parece estar mais disposto a contratar reforços nesse momento. ?É importante não cometer nenhum erro. Se fizermos investimentos em jogadores, deverá ser de forma segura, consciente. Caso contrário, não haverá contratações?, avisou o dirigente. Na lista de reforços do Barcelona já passaram dois brasileiros, sem chance de haver acordo: os atacantes Jardel e Romário. Outros atletas do País estão na mira dos clubes europeus, como os jovens Diego e Robinho, ambos do Santos, e Kaká, do São Paulo. Mas a ida deles para a Europa não deve ser agora. Quem tem boas chances de trocar de clube é Ronaldinho Gaúcho, em constante atrito com a direção do Paris Saint-Germain e com o técnico Luis Fernandez. O problema é arranjar quem banque uma contratação cara como a de um pentacampeão mundial. Dentre os grandes clubes, o Real Madrid está mais do que satisfeito com seu elenco dos sonhos. O Milan também nem pensa em reforçar um time que já está dando bons resultados. No resto da Itália, algumas mudanças podem acontecer caso a Lazio, em crise, tenha que vender mesmo alguns de seus jogadores. Manchester e Arsenal, na Inglaterra, são outros com equipes formadas e bem definidas. E na Alemanha, o Bayern de Munique não tem interesse em grande investimentos, pois lidera com folga o campeonato nacional e está fora da Liga dos Campeões da Europa.