Crise agrava estado de saúde de Didi Waldir Pereira, o Didi, de 72 anos, sofreu uma crise na manhã desta quinta-feira, em decorrência de uma doença grave que atinge seu intestino e, segundo os médicos, corre risco de vida. Internado no Hospital Estadual Pedro Ernesto, em Vila Isabel, zona norte do Rio, desde o dia 25 de abril, o bicampeão mundial em 1958 e 1962 está sedado e sendo alimentado por soro. Por meio da assessoria de imprensa do hospital, os médicos que cuidam de Didi informaram que "não estão esperançosos". De acordo com os médicos, o quadro era estável às 19 horas desta quinta-feira, embora o estado de saúde do ex-jogador seja muito delicado. Por isso, eles explicaram que Didi pode morrer a qualquer momento. No fim da tarde, ele estava dormindo, sedado por remédios para diminuir sua dor. Ao lado de Didi, no quarto do hospital, está sua mulher, Guiomar Batista, com quem ele está casado há 50 anos, e uma enfermeira particular. Outros familiares, entre eles, sua filha e irmãos, estão fazendo visitas constantes. Há cerca de 15 dias Didi começou a sentir fortes dores na barriga, passou mal e foi internado no Pedro Ernesto. Depois de alguns exames, os médicos constataram a necessidade de fazer uma cirurgia. No dia 28 de abril foi retirada a vesícula e parte do intestino do ex-jogador, o que causou uma melhora no quadro clínico. Poucos dias depois ele foi transferido para a Unidade Intermediária, onde os pacientes se recuperam de operações. Na enfermaria, o assédio de fãs ao ex-jogador foi grande, o que levou parentes a pedirem sua transferência para um quarto separado. Havia até uma previsão de que o bicampeão tivesse alta nos próximos dias, mas a crise desta quinta-feira agravou, novamente, seu estado de saúde.