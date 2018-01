Crise atinge o futebol alemão A crise que assola o futebol europeu atingiu em cheio os clubes da Alemanha. No fechamento do mercado de inverno, dia 31 de janeiro, o balanço de contratações de jogadores pelos times da Bundesliga registrou um movimento de apenas US$ 8,2 milhões. No mesmo período da temporada passada, os alemães haviam investido US$ 27,7 milhões. Leia mais no Jornal da Tarde